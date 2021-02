Blutschnee: Heftiger Wintereinbruch bringt rot gefärbten Schnee nach Deutschland

Anzeige

Die einen erinnert das Bild an den Schauplatz eines düsteren Krimis aus Skandinavien – für die anderen ist es ein spektakuläres Wetterphänomen, das man nicht alle Tage zu sehen bekommt: Blutschnee. Tatsächlich hat der extreme Wintereinbruch in Deutschland in einigen Teilen des Landes für eben jenes Naturschauspiel gesorgt – aber was genau ist Blutschnee eigentlich?

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf seiner Website erklärt, entsteht Blutschnee hauptsächlich durch Wüstensand oder Staub, der in hohen Luftschichten nach Deutschland transportiert und vom Schnee aufgenommen wird. Durch diese Vermischung entsteht eine gelblich bis rötliche Färbung, die einen blutigen Effekt im Schnee erzeugt.

Wie die „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ) am späten Sonntagabend berichtet, wurde in Leipzig und Nordsachsen rot und gelb gefärbter Schnee gesehen. Und auch in Thüringen kamen die Menschen in einigen Teilen nicht nur in den Genuss schneeweißer Landschaften, sondern durften auch rötlich gefärbte Gebiete bestaunen.

Video Schneechaos: Nah- und Fernverkehr der Deutschen Bahn bis Montag eingeschränkt 1:00 min Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat den vom Schneechaos betroffenen Menschen in Deutschland geraten, am Wochenbeginn besser zu Hause zu bleiben.

In den sozialen Netzwerken posteten am Sonntag zahlreiche Fotos, die rötlich gefärbten Schnee zeigen.

Vor allem in Suhl und Jena war der Schnee laut „LVZ“ deutlich rot gefärbt, was nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes zunächst für einige Verwirrung bei den Anwohnern sorgte. Warum das Phänomen in Thüringen stärker aufgetreten war, lässt sich nicht abschließend erklären. Grund könnte sein, dass es dort früher und mehr geschneit habe, vermutet eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes.