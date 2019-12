Blutige Eskalation in Pfarrhaus: Polizei sucht weiter nach Tätern

Anzeige

Aue-Bad Schlema. Die Polizei sucht nach der blutigen Eskalation einer Weihnachtsfeier in Aue-Bad Schlema im Erzgebirge weiter nach Tätern. Wie die Ermittler am Freitag mitteilten, handelt es sich bei dem bislang einzigen Festgenommenen nicht um den Mann, der einen 51 Jahre alten Helfer mit einem Stich schwer verletzt haben soll. Der 53-Jährige sitze wegen Anstiftung zum versuchten Totschlag in Haft. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft versuchten jetzt zu klären, wer an der Auseinandersetzung in dem Pfarrhaus noch beteiligt war und wer zugestochen hat.

An Heiligabend war der 51 Jahre alte, ehrenamtliche Helfer bei der Feier für Bedürftige verletzt worden, als er einen Streit zwischen dem 53-jährigen Syrer und einem anderen Asylbewerber schlichten wollte. Das Opfer ist Deutscher. Zudem wurde ein 34 Jahre alter Iraner leicht verletzt. An der Feier hatten nach Angaben der Kirche rund 100 Menschen teilgenommen. Kirchenvertreter betonten, dass es sich offensichtlich um eine persönliche Angelegenheit zwischen zwei Personengruppen gehandelt habe und die Kirche nicht Ziel des Angriffs gewesen sei.

RND/dpa