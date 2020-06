Bloggerin teilt Schicksal ihrer Tochter - Dreijährige stirbt an Hirntumor

Anzeige

Auf ihrem Instagramkanal “Littlemissmomma” lässt die dreifache Mutter Ashley Stock die Welt schon länger an ihrem Familienleben teilhaben. Mehr als 420.000 Followern zeigt die junge Frau das Leben mit ihren drei Kids - am Strand, auf dem Sofa, beim Spielen.

Im April dieses Jahres erhält die Familie der jungen Frau eine schlimme Diagnose: Bei Tochter Stevie (damals 2) wird ein Gehirntumor entdeckt. Die Überlebenschance schätzen die Ärzte auf 0 Prozent ein. Stock entschied sich, auch das Schicksal ihrer Tochter öffentlich zu machen - und lässt ihre Follower an ihrer Hoffnung, der Sorge und vor allem auch der Angst teilhaben. So postet sie am 13. April mehrere Fotos von sich, die sie mit verweinten Augen zeigen und den Worten: “Ich arbeite jede einzelne Sekunde daran, fokussiert zu bleiben. (...) Aber manchmal breche ich zusammen und gebe mir die Erlaubnis zu weinen, wenn Stevie schläft.”

Mitte Mai feierte die Familie mit Stevie noch ihren dritten Geburtstag. Schon da ging es dem kleinen Mädchen merkbar schlecht. Stock beschreibt, dass es Stevie immer schwerer fällt, sich auszudrücken. “Heute ist sie voller Schmerzen, fasst sich an den Kopf, schließt ihre Augen und verzieht ihr Gesicht. Doch zwischen dem Schmerz lächelt sie, kichert sie, freut sich über ihre Glitzer-Fingernägel und fragt nach noch mehr Überraschungen und Blaubeer-Muffins.”

Nur zwei Wochen nach dem Geburtstag muss Stock ihren Fans die traurige Nachricht übermitteln: die kleine Stevie Lynn ist tot. Sie schreibt: “Am 27. Mai um 13.05 hat sie das letzte Mal in unseren Armen geatmet. (... )Ich bin überwältigt von der Erleichterung, dass sie ihren Frieden hat - aber ich spüre auch so intensiven Schmerz, das ich ihn nicht in Worte fassen kann.” Eine große Anteilnahme erreicht die Bloggerin - mehr als 200.000 Mal wurde der Beitrag mit einem Herz versehen, 27.000 Kommentare finden sich unter dem Post.