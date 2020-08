Blitzkrieg im Spielzeugladen: Trierer Geschäft verkauft Nazi-Figuren

Anzeige

Die Spielzeugfiguren tragen Uniformen in SS- und Wehrmachtsoptik, sie fahren auf Militärmaschinen, die Wehrmachtsgespanne sein könnten; auf der Verpackung steht „Blitzkrieg – World War II“, außerdem ist darauf eine sogenannte Reichsflagge mit Eisernem Kreuz und Reichsadler zu sehen – eine SS-Siegrune wurde unkenntlich gemacht: Spielzeug in Nazi-Optik hat bei Kunden eines Spielwarenladens in Trier (Rheinland-Pfalz) für Kritik gesorgt. Das Geschäft hat sich inzwischen entschuldigt und daraus Konsequenzen gezogen, viele Fragen bleiben aber. Vor allem die, wie solches Spielzeug überhaupt in Deutschland in den Verkauf gelangen kann.

Spielwarenladen ist einsichtig

Ende vergangene Woche entdeckt eine Frau beim Shoppen das Spielzeug im Regal, lädt die Bilder auf ihrer Facebookseite hoch – und schickt sie an das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Der Post sorgt für Kritik - auf die das Geschäft mittlerweile reagiert hat: Die Produkte werden aus dem Sortiment genommen.

Auf Facebook schreibt die Geschäftsführung: „In den letzten Tagen wurden wir zurecht für das Anbieten einer gewissen Produktgruppe in unserem Laden kritisiert. Wir haben diesbezüglich einen Fehler gemacht und die Ware sofort aus dem Verkauf genommen. Nur möchten wir hier ganz deutlich sagen, dass diese Produktgruppe nicht unserer Denkweise entspricht.“

Das Geschäft ist ein selbstständiges Unternehmen innerhalb der Spielwaren-Gruppe “Vedes”. Auf Anfrage sagte eine “Vedes”-Sprecherin: “Selbstverständlich distanziert sich die Vedes-Zentrale von verfassungsfeindlichem oder kriegsverherrlichendem Spielzeug.” Zu den Lieferanten des Produkts hätten sie keinerlei Geschäftsbeziehung.

Woher das Spielzeug stammt, ließ sich bisher nicht klären. Die Figuren sind zwar mit der typischen Kopfform und den markanten Händen optisch an Lego angelehnt, haben aber mit dem beliebten Hersteller nichts zu tun. Auf der Verpackung steht der Markenname „Dilon“. Wo dieses Unternehmen seinen Sitz hat, ist unklar.

Oben links ist die Marke "Dilon" drauf gedruckt, unten rechts ist die unkenntlich gemachte Siegrune zu sehen. © Quelle: privat

Ähnliche Ware wurde allerdings auf der chinesischen Reseller-Website „AliExpress“ angeboten – ein chinesisches Versandunternehmen mit Sitz in Hangzhou. Das Spielzeug, das dort mittlerweile nicht mehr verfügbar ist, ist mit dem selben Logo versehen, auch die SS-Rune taucht darauf auf. In der Beschreibung steht allerdings der Markenname „Dilong“ – zudem sind auf der Verpackung chinesische Schriftzeichen abgedruckt.

Mit dem Verkauf dieses Spielzeugs in Deutschland bewegen sich Händler in einer rechtlichen Grauzone. Laut Verfassungsschutz ist die Verwendung der Siegrune strafbar, auch die Verbreitung der SS-Rune ist verboten. Jedoch wurde das Symbol auf der Verpackung schwarz übermalt.

Wehrmachtsoptik nicht verboten

Auf eine allgemeine Anfrage zu NS-Symbolen sagte der Sprecher des Hauptzollamts in Koblenz, dass der Import von Waren mit SS-Runen verboten sei. Sobald eine Rune oder andere verfassungsfeindliche Symbole unkenntlich gemacht würden, werde im „entsprechenden Einzelfall über die Gegebenheit der Unkenntlichmachung entschieden“.

Auch der Verkauf der Ware mit übermalter Siegrune innerhalb Deutschlands ist laut Hauptzollamt verboten. Eine abschließende Entscheidung treffe jedoch immer die Staatsanwaltschaft.

Hingegen scheint die Wehrmachtsoptik des Spielzeugs aus rechtlicher Sicht nicht anfechtbar zu sein, weil die Wehrmacht laut Verfassungsschutz keine „ehemalige nationalsozialistische Organisation“ ist. Die restlichen Symbole auf dem Spielzeug, zum Beispiel der Reichsadler oder das Eiserne Kreuz, werden ebenfalls nicht als verfassungsfeindliche Symbole gelistet.

„Aus deutscher Sicht“

Die Geschichtswissenschaftlerin Ulrike Weckel von der Universität Gießen sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), das Spielzeug sei „relativ raffiniert gemacht, weil es die Bestimmungen umgeht“. So war zum Beispiel ein Hoheitszeichen im Nationalsozialismus der Reichsadler mit einem Hakenkreuz im Eichenkranz. Die Hersteller umgehen das Hakenkreuz-Verbot, indem sie den Eichenkranz mit einem Eisernen Kreuz versehen.

Der Begriff “Blitzkrieg” zeige für Weckel, dass das Spielzeug “aus einer deutschen Sicht” spreche. Hierbei handelt es sich um ein Propagandabegriff, der die “Blitzkriege” als Erfolge darstellen sollte und die vielen Verwundeten der Wehrmacht verdrängte, wie die Bundeszentrale der politischen Bildung schreibt. Das Wort werde laut Weckel kaum mehr verwendet, “höchstens noch in der Forschung”.

Auch die schwarz-weiß-rote Flagge werfe Fragen auf, „weil im etablierten Dritten Reich eigentlich nur die Hakenkreuz-Fahne benutzt wurde“. Die Flagge stammt ursprünglich aus dem Deutschen Kaiserreich. Mittlerweile taucht sie allerdings immer wieder in der rechtsextremen Szene auf. Auch weil es sich um die „Nationalfarben“ des sogenannten Dritten Reichs handele, wie der Verfassungsschutz sagt.

Weckel sagte dem RND: „Wer so etwas herstellt, beschäftigt sich damit. Da hat sich jemand überlegt: Wie umgehen wir die Verbote?“ Zumindest in dem Trier Spielzeugladen finden die Produkte nun keinen Käufer mehr.

Hinweis der Redaktion: Bei der Frau, die das Spielzeug in dem Spielzeugladen in Trier entdeckt hat, handelt es sich um die Tante der Autorin.