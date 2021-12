Wachmann wird vor laufender Kamera von Blitz getroffen und überlebt

Anzeige

Jakarta. Es ist eine unfassbare Szene, die derzeit weltweit viral geht. Auf Instagram hat ein User Aufnahmen einer Überwachungs­kamera veröffentlicht, die den Moment zeigen, in dem ein Mensch von einem Blitz getroffen wird.

Zu sehen ist in dem Video, wie ein Mann mit Warnweste und Regenschirm über ein Gelände mit Baumaschinen läuft. Ohne Vorwarnung wird es taghell, ein leuchtender Ball bildet sich um die Person herum und Funken sprühen. Mit dem Verschwinden des Lichtscheins wenige Zehntelsekunden später bricht der Mann zusammen. Nach der Beschreibung des Users, der die Sequenz hochgeladen hat, sollen die Aufnahmen am 20. Dezember 2021 in Jakarta (Indonesien) entstanden sein.

Das Video stamme von einer CCTV-Kamera (Überwachungskamera) und zeige einen Wachmann, der sich im Regen auf einem Kontrollgang auf einem Betriebsgelände befunden habe. Weiter heißt es, der Mann habe im Moment des Einschlags ein Funkgerät benutzt. Was bei Ansicht der Bilder kaum zu glauben ist: Der Mann habe überlebt. Aktuell werde er in einem Krankenhaus behandelt.

Mann hat selbst ein Risiko geschaffen

Aber hätte der Mann den Einschlag verhindern können? „Ja“, sagt Meteorologe Jürgen Schmidt von Wetterkontor, „ein Regenschirm ist bei Gewitter absolut tödlich.“ Das Hochhalten spitzer Gegenstände erhöhe das Risiko eines Einschlags deutlich. Bei Blitzableitern mache man sich dies zunutze.

Generell gilt, dass man bei Gewittern im Auto und im Haus sicher ist. Wenn man allerdings unter freiem Himmel überrascht wird, so solle man auf die Knie gehen und die Arme auf den Boden legen. „Und das in tiefen Senken, möglichst nicht auf einem Berggipfel.“ Außerdem solle man sich von hohen Gegenständen wie Bäumen fernhalten. „Auch in Flutlichtmasten schlagen Blitze furchtbar gern ein“, warnt Schmidt Sportlerinnen und Sportler. Die Nutzung eines Funkgeräts oder eines Smartphones erhöhe die Gefahr eines Blitzeinschlags aber nicht.