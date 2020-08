Blitz tötet 16 Rinder auf Alm in Österreich

Anzeige

Durch Blitzschlag sind auf einer Alm in Österreich 16 Rinder getötet worden. Wie das Land Salzburg am Mittwoch berichtete, hat eine Amtstierärztin nun die Todesursache eindeutig festgestellt. Der Blitz dürfte die Tiere in den vergangenen Tagen getötet haben, wann genau blieb zunächst unklar.

Höhe des Schadens steht noch nicht fest

Die Tiere waren über den Sommer auf der Alm im Pongau und gehörten zwei Bauern. Die toten Rinder werden nun mit dem Hubschrauber geborgen. Die Höhe des Schadens stand zuletzt nicht fest, die betroffenen Landwirte dürften aber versichert sein.