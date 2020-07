Blitz schlägt in Dachstuhl ein: 500.000 Euro Schaden in Bad Tölz in Oberbayern

Anzeige

Bad Tölz. Vermutlich nach einem Blitzeinschlag in einen Dachstuhl in Oberbayern ist ein Schaden von mindestens 500 000 Euro entstanden. Nachdem ein Feuer ausgebrochen sei, seien etwa 60 Bewohner des großen Mehrfamilienhauses in Sicherheit gebracht worden, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit.

Im örtlichen Bergwachtzentrum wurden die Bewohner aus Bad Tölz nach dem Einsatz am späten Mittwochabend untergebracht. Eine Person habe eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten, sagte der Sprecher. Am Donnerstagmorgen war das Feuer gelöscht.