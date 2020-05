Blitz-Baustelle auf der A2: 3,7 Kilometer Fahrbahn in nur 87 Stunden saniert

Anzeige

Anzeige

Hannover. Ein paar Kilometer fahren, Baustelle, schließlich: Stau. Danach erneut einige Kilometer fahren, wieder eine Baustelle, wieder Stau - und die Baustellen bleiben oft über Wochen. Viele Autofahrer dürften das kennen, vor allem von staugeplagten Autobahnen wie der A2. Dort gab es am Wochenende wieder eine Vollsperrung wegen Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn bei Hannover - aber diesmal dauerten die Arbeiten nicht wochenlang wie normalerweise, sondern nur ein paar Tage.

Denn Autofahrer können die A2 seit Sonntagvormittag wieder vollständig in Richtung Dortmund befahren, berichtet die “Hannoversche Allgemeine Zeitung”. Die Vollsperrung wegen Bauarbeiten wurde gegen 11 Uhr aufgehoben. Damit waren die auf 88 Stunden angesetzten Arbeiten sogar eine Stunde früher abgeschlossen als angekündigt. “Alles lief planmäßig”, sagte die A2-Koordinatorin Kirsten Hauk. Üblicherweise dauerten vergleichbare Arbeiten mehrere Wochen, hatte es im Vorfeld geheißen. Die Fahrtrichtung Berlin war von der Sperrung nicht betroffen.

ZUM THEMA Mann rast in Ferrari mit 372 km/h über Autobahn und filmt sich dabei

Auf knapp 3,7 Kilometern Länge vom Kreuz Hannover-Buchholz bis zur Anschlussstelle Hannover-Bothfeld hat die A2 in Richtung Dortmund eine neue Asphaltdecke bekommen. Die Gesamtkosten dafür wurden mit rund 1,9 Millionen Euro angegeben. Die A2 ist mit bis zu 125 000 Fahrzeugen am Tag eine der meistbefahrenen Autobahnen Deutschlands und gilt in Niedersachsen seit langem als Sorgenkind.