Blindgänger in Hannover gefunden: Suche nach weiteren Fliegerbomben in der Nähe läuft

Hannover. Im hannoverschen Stadtteil Misburg ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie mit dem Blindgänger weiter verfahren wird und ob eine Evakuierung nötig ist, entscheidet sich nach Angaben von Feuerwehr und Landeshauptstadt im Laufe des Freitags. Der Bereich um den Fundort wurde abgesperrt. In unmittelbarer Nähe der Bombe seien am Donnerstag vier weitere Stellen gefunden worden, an denen Blindgänger sein könnten.

Die verdächtigen Stellen sollten am Freitagvormittag näher untersucht werden.