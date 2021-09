Blinder Passagier: Skorpion sorgt für Aufregung in Blumenladen

Anzeige

Düsseldorf. Eigentlich ist das Auspacken von Bindegrün eine recht ruhige Angelegenheit. Doch als Mitarbeitende eines Blumengeschäfts bei Düsseldorf dieses mal ihr Pistazien-Grün begutachteten, erwartete sie ein kleiner Schock. Grund dafür war ein Skorpion, welches sich zwischen den Pflanzen versteckt hatte. Der exotische Eindringling hatte eine Strecke von über 1000 Kilometern zurückgelegt – aus Italien bis an den in den Düsseldorfer Stadtteil Friedrichstadt am Rhein.

Experte schätzt Skorpion als „leicht- bis mittelgiftig“ ein

Die Abenteuerreise fand ihr rasches Ende, als die Floristen das Skorpion in einem Sack sicherten und der Feuerwehr Düsseldorf übergaben. Das fünf Zentimeter große Spinnentier sei laut eines Reptilienfachmanns der Feuerwehr Düsseldorf „leicht- bis mittelgiftig“.

Der Fachmann bestätigte weiterhin, dass sich das Skorpion in einem „guten Gesundheitszustand“ befinde. Ganz am Ende seiner Reise ist das Skorpion allerdings noch nicht angekommen. Zur Zeit befinde sich das Tier auf der Feuerwehrwache Düsseldorf, von wo aus es in den nächsten Tagen in einen Tierpark umsiedeln soll.