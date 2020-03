Blinder Einwanderer wird abgelehnt - weil es Einbürgerungstest nicht in Blindenschrift gibt

Anzeige

Der 23-jährige Lucio Delgado kam blind zur Welt. Vor sechs Jahren zog er von Mexiko in die USA in den Bundesstaat Illinois. Als er nun an einem Staatsbürgerschaftstest teilnahm, um offiziell immigrieren zu können, sollte er laut BBC einen abgedruckten englischen Satz lesen. Die Einwanderungsbeauftragten verweigerten ihm demnach die Blindenschrift. Man teilte ihm mit, er brauche eine ärztliche Bestätigung seiner Sehbehinderung.

“Ich habe gehofft, hier die Bildung zu erhalten, die ich in Mexiko nicht bekommen kann”, so Delgado gegenüber CBS. Nachdem er im Mai an dem Test teilgenommen habe, habe er von den “US Citizenship and Imigration Services” (USCIS) einen Brief bekommen, in dem man ihm mitgeteilt habe, dass er abgelehnt worden sei. “Leider waren sie nicht in der Lage, einen englischsprachigen Satz zu lesen”, heißt es demnach in dem Brief. Aufgrund dessen habe er die erforderliche Punktzahl zum Bestehen des Tests nicht erreicht.

Gleiche Chancen für Sehbehinderte

Damit hatte der 23-Jährige nicht gerechnet: “Um ehrlich zu sein, war es ein Schockmoment. Aus mir wäre was geworden und ich hätte meine Familie sehr stolz machen können”, so Delgado zur BBC. Den erforderlichen ärztlichen Nachweis konnte der blinde Mann nicht vorlegen, da er über keine Krankenversicherung verfügt.

Ein Sprecher der USCIS gab gegenüber der Nachrichtenseite an, man habe im November angefangen, auch Tests in Blindenschrift anzubieten. Dies geschah allerdings erst Monate nach der Teilnahme von Delgado. Laut Delgados Anwalt hatten die USCIS ihn nach einigen medialen Berichten kontaktiert, um ihm einen neuen Termin für den Test zukommen zu lassen.

