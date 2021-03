Blaue Ampelzeichen sorgen in Hildesheim für Verwunderung: „Für die besoffenen Fahrradfahrer?“

Anzeige

Anzeige

Hildesheim. Wer in Hildesheim Fahrrad fährt, findet sich neuerdings des Öfteren vor einer blauen Ampel wieder. Was die neue Ampelfarbe zu bedeuten hat, war zunächst vielen Passanten unklar: Es leuchtet an einer Kreuzung in der Nordstadt zusammen mit dem roten Licht und geht aus, wenn die Ampel auf grün umschaltet. „Ist das für die besoffenen Fahrradfahrer?“, werde von einzelnen Radfahrern gemutmaßt, schreibt die Deutsche Presseagentur (dpa). Zuerst hatte die „Hildesheimer Allgemeine Zeitung“ über das Kuriosum berichtet.

Die Erklärung für die blauen Ampeln ist eine andere: Das zusätzliche Signal sitze ganz oben in der Ampel und signalisiere den wartenden Radfahrern, dass die Ampelsteuerung sie erkannt habe und dass es für die Radler gleich grün werde, erklärt Bettina Beyer, bei der Stadt Hildesheim unter anderem für die Ampelanlagen zuständig. Weil die Stadt an der Kreuzung ohnehin die Ampelanlage habe erneuern müssen, sei die Gelegenheit für den Aufbau dieser Ampeln genutzt worden. Denn an dieser Stelle habe es immer wieder Kritik gegeben: „Die Radfahrer mussten sich immer mit den Autos eine Spur teilen und kamen nicht vorne zur Ampel.“

Der Stadtverwaltung zufolge kostete der Gesamtumbau der Ampelanlage an dieser Kreuzung rund 55.000 Euro. Davon entfielen etwa 50 Euro auf die blauen Signallampen - also nur ein sehr kleiner Anteil, betont ein Stadtsprecher.