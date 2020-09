Bis zu 31 Grad: Der Sommer kommt noch einmal zurück

Anzeige

Hannover. Vierlerorts dürften sich Deutsche in den vergangenen Tagen bereits vom Sommer verabschiedet haben - doch das war etwas voreilig. Tatsächlich gibt der Sommer 2020 ein Comeback mit Temperaturen von über 30 Grad.

Wie Meteorologe Stefan Zender vom Wetterdienst Wetterkontor am Mittwoch sagte, dürfen sich Menschen in den kommenden Tagen noch einmal über “sommerliche Temperaturen” freuen. Die Höchstwerte werden am Wochenende mit rund 29 Grad am Oberrhein erreicht, in der Lausitz klettert das Thermometer immerhin auf rund 26 Grad. Im Südwesten, Westen und Süden liegen die Höchstwerte am Sonntag bei rund 25 Grad, im Norden und Osten bleibt es laut Zender dagegen etwas kühler.

31 Grad am Montag am Rhein und Oberrhein

Seinen Höhepunkt erreicht das Sommer-Comeback dann am Montag. Am wärmsten wird es wieder im Süden des Landes, am Rhein und Oberrhein soll sogar die 30-Grad-Marke geknackt werden - dort steigt das Thermometer auf bis zu 31 Grad. Einzig im äußersten Norden und den Küstenregionen sorgen dichte Wolkenfelder für deutlich mildere Temperaturen um 21 Grad.

Auch am Dienstag hält das Sommerwetter noch an, wieder werden die Spitzenwerte mit rund 30 Grad im Südwesten erreicht. Mitte der kommenden Woche kündigen sich dann im ganzen Land Gewitter an und es wird deutlich kühler.