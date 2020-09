Birmingham: Mehrere Verletzte durch Messerstiche - Polizei spricht von “ernstem Vorfall”

Anzeige

Birmingham. In der Nacht zu Sonntag sind in Birmingham nach Polizeiangaben mehrere Menschen durch Messerstiche verletzt worden. Wie viele Opfer es gibt und wie schwer die Verletzungen sind, sei derzeit noch unklar, heißt es in einer Mitteilung. Die Beamten seien um 0.30 Uhr informiert worden, dass es im Zentrum zu einer Messerstecherei gekommen sei.

Später wurden aus der Gegend noch weitere derartige Vorfälle gemeldet. Die Polizei hat die Messerstechereien zu einem “ernsten Vorfall” erklärt.

“Uns ist bekannt, dass es eine Reihe von Verletzungen gegeben hat, aber wir können derzeit noch nicht sagen, wie viele oder wie schwerwiegend”, heißt es in einem Statement von Sonntagmorgen. Die Rettungsdienste würden vor Ort zusammenarbeiten und die Verletzten medizinisch versorgen.

Die Polizei teilte mit, dass die Ermittlungen noch andauern und dass es einige Zeit dauern könne, bis das Geschehen geklärt sei. Auch über den Auslöser der Gewalt ist noch nichts bekannt.

Polizei bittet Anwohner in Birmingham ruhig, aber wachsam zu bleiben

Im Zentrum der Millionenstadt seien noch Straßen gesperrt, die Polizei bittet Anwohner, ruhig, aber wachsam zu sein und sich nicht rund um die Tatorte aufzuhalten. Zudem würde die Polizei ihre Präsenz in Birmingham erhöhen.