Birkenstock ruft Kindersandalen zurück – mögliches Gesundheitsrisiko

Der Schuhhersteller Birkenstock ruft Kindersandalen zurück. Beim Kinderschuhmodell Mogami könnte es bei starker Belastung des Fersenriemens in seltenen Fällen zur Ablösung der Niete kommen, teilte der Hersteller am Dienstag mit. Ein mögliches Gesundheitsrisiko für Kleinkinder von null bis drei Jahren durch Verschlucken oder Einatmen des Kleinteils könne nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes sei der Verkauf des Modells in den Größen 24 bis 28 gestoppt worden, teilt Birkenstock mit. Kunden könnten bereits gekaufte Schuhe zur Filiale zurückbringen oder an den jeweiligen Onlineshop zurücksenden. Kosten würden auch ohne Kassenbon oder Kaufbeleg erstattet. Betroffen sind laut Birkenstock folgende Artikel in den Größen 24 bis 28:

1019672 Mogami Kids BF Icy Acid Lime Black

1020565 Mogami Kids BF Icy Active Red Black

1019306 Mogami Kids BF Black Black

1020251 Mogami Kids BF Icy Bright Violet Pink

1020886 Mogami Kids BF Carbone Navy

1021066 Mogami Kids BF Desert Soil Camo Khaki

1020243 Mogami BF Icy BTS Purple Fog Violet

1019514 Mogami Kids BF Icy Purple Fog Pink

1020271 Mogami BF Icy BTS Blue Lime Black

1019466 Mogami Kids BF Icy Ultrablue Black

Kundinnen und Kunden können sich bei Fragen an eine Servicehotline unter 02683/93591100 wenden.