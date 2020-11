Bingo: Alle Bingozahlen am Sonntag – die Gewinner der Umweltlotterie

Anzeige

Fünf Richtige – Bingo! Die Zahlenmatrix bestehend aus 5 x 5 Zahlenfeldern erfreut sich bereits seit vielen Jahren großer Beliebtheit. Präsentiert werden die insgesamt 22 Bingo-Zahlen jede Woche in der gleichnamigen Show im NDR-Fernsehen.

Neben dem Jackpot, der an diesem Sonntag bei 180.000 Euro liegt, gibt es auch zahlreiche Sachpreise und weitere Geldgewinne innerhalb der Show. Wie Sie bei der Bingo-Show im Fernsehen live dabei sind, welche Bingo-Zahlen Sie diese Woche für ein Einfach-Bingo, Doppel-Bingo oder Dreifach-Bingo brauchen und wie die Serien- und Losnummern für die Bingo-Superchance lauten, erfahren Sie hier.

Bingo: Gewinnzahlen der Ziehung am 08.11.2020

Das sind die Gewinnzahlen der Bingo-Ziehung von Sonntag, 8. November 2020:

Bingo-Ziehung: (noch nicht bekannt)

Gewinnklasse Gewinne Quoten (Euro) 1 (dreifach-Bingo) 2 (zweifach-Bingo) 3 (einfach-Bingo)

Spiel 77:

Super 6:

Alle Angaben ohne Gewähr.

Bingo-Superchance am 08.11.2020

Mit den Serien- und Losnummern erhalten Sie einen der noch offenen Telefonwandgewinne aus der Bingo-Sendung. Sobald bekannt, listen wir diese hier auf:

Seriennummer Losnummer

Bingo live: So sehen Sie die Bingo-Ziehung per NDR-Livestream

Hier geht es zum Bingo-Livestream, immer sonntags ab 17 Uhr.

Hinterher können Sie die Ziehung der Gewinnzahlen hier sehen.

Wie hoch ist der Bingo Jackpot?

Am 25.10.2020 liegt der Bingo-Jackpot bei 560.000 Euro.

Bingo Spielregeln: Wie spielt man Bingo?

Gespielt wird mit dem Bingo-Los. Auf diesem ist eine sogenannte Bingo-Matrix abgebildet, ein Feld bestehend aus 5 x 5 Zahlen. Diese bestehen aus einem zufälligen Zahlenkreis von 1-75, Sie können die Zahlen nach Kauf direkt auf Ihrer Spielquittung sehen. Live im Fernsehen werden die insgesamt 22 Gewinnzahlen präsentiert und können bequem von zu Hause aus mitverfolgt werden. Ziel des Spiels ist es, fünf Treffer in waagerechter, senkrechter oder diagonaler Reihe zu erzielen. In diesem Fall heißt es dann “BINGO!". Dabei unterscheidet man folgendes:

Einfach-Bingo – Waagerecht, senkrecht oder diagonal stimmen fünf Zahlen in einer Reihe mit den gezogenen Zahlen in der Sendung überein.

Doppel-Bingo – Waagerecht, senkrecht oder diagonal stimmen zweimal fünf Zahlen in einem Feld mit den gezogenen Zahlen in der Sendung überein.

Dreifach-Bingo – Waagerecht, senkrecht oder diagonal stimmen dreimal 5 Zahlen in einem Feld mit den gezogenen Zahlen in der Sendung überein.

Wer Chancen auf weitere Gewinne haben möchte, kann an den Zusatzlotterien Spiel 77 und SUPER 6 teilnehmen.

Bingo im TV: BINGO! Sendung im NDR-Fernsehen

Jeden Sonntagnachmittag wird Bingo im Fernsehen übertragen. Ab 17.00 Uhr startet die Show mit dem Moderatorenteam Jule Gölsdorf und Michael Thürnau.

Bingo-Umweltquiz

Schon seit 1997 setzt sich das Format für die Belange der Natur ein, das BINGO!-Umweltquiz ist daher eines der bekannten Highlights der Show. Während der Livesendung treten zwei Kandidaten gegeneinander an und müssen möglichst viele Fragen aus Natur und Umwelt korrekt beantworten. Die Teilnehmer werden stets im Vorfeld per Zufallsgenerator aus allen Anrufern ermittelt – registrieren lassen können sich Interessierte zwischen Sonntag, 18.00 Uhr bis zum darauffolgenden Samstag, 14.00 Uhr unter der Hotline 0137 595 1000 (14 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk und Preise aus dem Ausland abweichend). In der Folgewoche werden die ausgewählten Kandidaten dann ins Studio eingeladen.

Bingo-Telefonspiel

Am Telefonspiel kann jeder teilnehmen, der mit einem “Bingo” auf seinem gültigen Los im Studio unter der 01802-246462 (6 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 42 Cent, Preise aus dem Ausland abweichend) anruft. Insgesamt besteht das Telefonspiel aus drei Spielrunden, währenddessen werden 12 Telefonkandidaten ins Studio live zu Michael Thürnau durchgestellt.

In jeder der drei Spielrunden wählen jeweils vier Telefonkandidaten Felder aus der Telefonspielmatrix aus. Dahinter befinden sich entweder verschiedene Sachpreise oder der sogenannte Superpreis, der einen besonders hochpreisigen Sachgewinn darstellt – etwa ein Auto. Der Superpreis wandert so lange von Runde zu Runde, bis er von den Teilnehmern erspielt wird.

Bingo-Finalspiel

Der Gewinner des Bingo-Umweltquiz sichert sich den Einzug in das Finalspiel “Das süße Glück”. Dort hat der Finalist die Möglichkeit, verschiedene Geldbeträge zu gewinnen, die zwischen 2.000€ und 9.000€ liegen. Zusätzlich wartet ein Höchstgewinn von 10.000€. Der Finalist wählt per Zufallsgenerator ein Feld auf einer großen Multimediawand aus, der angezeigte Betrag ist der Gewinn. Nun hat der Finalist einmalig die Möglichkeit, sich für ein anderes Feld zu entscheiden, um seinen Gewinn so bestenfalls noch einmal zu erhöhen – natürlich kann mit Pech auch das Gegenteil der Fall sein und ein kleinerer Gewinn wird aufgedeckt.

Ein Mindestgewinn von 2.000€ ist allerdings in jedem Fall garantiert.

Was kostet Bingo? So viel müssen Sie für die Lose zahlen

Ein Bingo-Los kostet 3 Euro pro Ziehung. Zusätzlich fallen 60 Cent Gebühren an.

Bingo: Welche Bundesländer nehmen teil?

Zur Teilnahme benötigen Sie ein Bingo-Los. Allerdings bieten nicht alle Lotto-Gesellschaften Lose zum Kauf an. Aktuell können Sie in folgenden Bundesländern teilnehmen:

Niedersachsen

Schleswig-Holstein

Hamburg

Bremen

Mecklenburg-Vorpommern

Sachsen-Anhalt

Rheinland-Pfalz

Die entsprechenden Lose können Sie in den jeweiligen Annahmestellen oder online kaufen.

Wie hoch sind die Gewinnchancen bei Bingo?

Im Vergleich zum klassischen Lotto sind die Gewinnchancen beim Bingo wesentlich höher, dafür sind die Gewinne wiederum niedriger. Die Gewinnwahrscheinlichkeiten liegen bei: