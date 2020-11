BilderfürBen: Twitter-Nutzer feiern Kindergeburtstag von fünfjährigen Jungen

Anzeige

Berlin. In Corona-Zeiten fällt so mancher Kindergeburtstag deutlich kleiner aus als sonst. Vor diesem Hintergrund hat bei Twitter nun eine Aktion unter dem Schlagwort #BilderfürBen viele Nutzer berührt. „Heute (...) wird ein kleiner Mann 5 Jahre! (...) Wegen C19 kann er nicht richtig mit seinen Freunden feiern. Deshalb ist er traurig“, schrieb am Dienstag jemand mit dem Nutzernamen torwaerter96.

Er bat darum, unter #BilderfürBen ein paar Grüße und ein schönes Foto zu schicken.

Mit C19 war dabei offensichtlich die vom Coronavirus hervorgerufene Krankheit Covid-19 gemeint.

“Geist des guten, alten Twitter”

Viele Twitter-Nutzer und -Nutzerinnen folgten dem Aufruf und posteten zum Beispiel Tierbilder.

Das Thema rangierte am Dienstag über Stunden weit oben in den Twitter-Trends. So schrieb ein Nutzer namens Sentenzomat: „Wenn ein Fünfjähriger Geburtstag hat und #BilderfürBen trenden, dann weht der Geist des guten, alten Twitter wieder durch die Lande. #hach! Herzliche Glückwünsche und alles Gute!“