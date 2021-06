Bilder von Schweizer Fan gehen um die Welt: Jetzt darf er kostenlos zum Viertelfinale

Anzeige

Erst litt er im Stadion, dann ließ er seiner Freude freien Lauf: Fernsehkameras fingen die Gefühlsextreme eines Schweizer Fußballfans beim EM-Achtelfinale seines Teams gegen Weltmeister Frankreich ein und machten Luca Loutenbach über Nacht zum Internetstar. Dank seiner neuen Berühmtheit kann der 28-Jährige auch gratis zum Viertelfinale der Schweiz gegen Spanien nach St. Petersburg – und vielleicht wieder zittern und jubeln.

Bei Twitter – in dem sozialen Netzwerk, in dem Fotos seiner Qual und seines Glücks über Nacht zum Meme wurden – fragte er die Airline Swiss, wie viele Retweets nötig seien, um ihn am Freitag in ein Flugzeug nach St. Petersburg zu bekommen. Die Fluggesellschaft reagierte prompt und schrieb, er solle sich per Direktnachricht melden, „und wir werden deinen Traum Wirklichkeit werden lassen“.

Der Schweizer darf eine Begleitung mitnehmen

Und tatsächlich, der berühmteste Fan der Schweiz darf am Freitag gratis und sogar mit einer Begleitung nach St. Petersburg fliegen. „Wir haben ihm einen Sitz im Flugzeug organisiert“, sagte ein Swiss-Sprecher dem Portal „20 Minuten“. „Sein Ausdruck hat repräsentiert, wie sich das ganze Land gefühlt hat.“

Und diese Gefühle lagen zwischen Verzweiflung und grenzenlosem Jubel: Als im Achtelfinale ein Sieg für die Schweiz in weite Ferne rückte, zog sich Loutenbach das Trikot über den Kopf und es wirkte, als wolle er gar nicht mehr zusehen. Nachdem ein Erfolg dank Anschluss- und Ausgleichstreffer wahrscheinlicher wurde, konnte sich der Mann nicht mehr halten, riss sich das Trikot vom Körper und brüllte seine Freude heraus.

Aus diesen Szenen bastelten Internetnutzer die verschiedensten Bilder mit eigenen Sprüchen. Mit dem Freudenschrei des Schweizer Anhängers wurden dann etwa die Freude über noch vorhandenes Essen oder die Lieferung eines Pakets beschrieben.