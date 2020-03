Bild der Verwüstung - Mann nimmt Kirche auseinander

Anzeige

In der Nacht zum Samstag hat ein 49-jähriger Mann in der evangelischen Kirche im Guxhagener Ortsteil Ellenberg (Schwalm-Eder-Kreis) randaliert und dabei einen Schaden von mindestens 10.000 Euro angerichtet. Wie das Polizeipräsidium Nordhessen am Samstag in Kassel mitteilte, beschädigte er Bänke und andere Gegenstände und verbarrikadierte sich in dem Gotteshaus.

Beamte aus nahe liegenden Polizeistationen hätten den polizeibekannten Mann am Samstagmorgen festgenommen, hieß es weiter. Da er offensichtlich verwirrt war, sei er im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei Melsungen habe die Ermittlungen übernommen.

RND/epd