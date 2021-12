Mann in Bielefeld vermutlich durch Schüsse getötet

Anzeige

Bielefeld. In der Nähe einer Bushaltestelle in Bielefeld ist ein Mann vermutlich durch Schüsse ums Leben gekommen. „Die Schussabgabe können wir bestätigen“, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag auf Anfrage. Die Mordkommission sei am Mittwochabend im Einsatz gewesen.

Für weitere Auskünfte in dem Fall verwies die Polizei auf die Staatsanwaltschaft, von der am Donnerstagmorgen zunächst keine Stellungnahme zu erhalten war. Mehrere Medien hatten von Schüssen und dem Tod eines Mannes in Bielefeld berichtet.