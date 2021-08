Biden verspricht nach Hurrikan „Ida“ Wiederaufbauhilfe: „Wir stehen Euch bei”

Anzeige

Washington. US-Präsident Joe Biden hat den vom Hurrikan „Ida“ betroffenen Regionen die volle und langfristige Unterstützung der Bundesregierung für den Wiederaufbau versprochen. Der Wirbelsturm habe im US-Bundesstaat Louisiana „massive, massive Schäden“ verursacht, sagte Biden am Montag bei einer Videoschalte mit örtlichen Verantwortlichen, darunter Gouverneur John Bel Edwards. „Wir stehen Euch und den Menschen an der Golfküste bei - so lange es für Euch dauert, sich wieder zu erholen“, sagte Biden.

Gouverneur Edwards sagte, der Staat sei noch mit Rettungs- und Bergungseinsätzen beschäftigt, aber es sei jetzt schon klar, dass für den Wiederaufbau viel Hilfe und ein langer Atem gebraucht werde.

Video Wie entsteht ein Hurrikan? 1:46 min Wirbelstürme entstehen im Spätsommer über tropischen Meeren, wenn die Wassertemperatur mindestens 26 Grad Celsius beträgt. © AFP

Biden bot den Bürgermeistern und Gouverneuren seinen aus Louisiana stammenden Top-Berater Cedric Richmond als direkten Draht ins Weiße Haus an, falls sie zusätzliche Hilfen bräuchten. „Was auch immer Ihr braucht, kontaktiert Cedric und Ihr erreicht mich. Falls wir es können, werden wir Euch beschaffen, was Ihr braucht“, versprach Biden.

Stromnetz-Reparatur nach „Ida” könnte Wochen dauern

Die komplette Wiederherstellung der Stromversorgung könnte nach Ansicht des Weißen Hauses „Wochen” dauern. Die von den Stromversorgern berichteten Schäden seien „katastrophal”, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Montag. Wie lange die Reparatur dauern werde, sei noch unklar, aber dies sei für alle beteiligten Behörden eine Top-Priorität, betonte Psaki.

Gouverneur John Bel Edwards sagte in der Videoschalte mit Biden, die Einsatzkräfte bemühten sich, zunächst die Stromversorgung von Krankenhäusern zu sichern. Diese nutzten derzeit Generatoren und könnten damit etwa zehn Tage durchstehen, sagte Edwards. Aber nun gehe es darum, mit Hilfe des US-Militärs zusätzliche Generatoren zu bringen, um einen Ausfall der Versorgung der Patienten zu verhindern, falls Generatoren versagten oder die Wiederherstellung der Versorgung zu lange dauere.