Biber fällt Telefonmast in Brandenburg

Mast fällt: Eine Woche lang nagte in Brandenburg ein Biber immer wieder an einem Telefonmast, bis dieser umkippte. Wie RBB berichtet, sei das Telefonkabel an dem gefällten Holzmast noch nicht gerissen, doch das sei nur eine Frage der Zeit. Und dann steht der Ortsteil Spitz ohne Telefonanschluss da.

Wie der RBB berichtet, hat Ortsvorsteherin Doris Wegner die Amtsverwaltung über den Schaden informiert. Noch am heutigen Dienstag wolle die Telekom einen neuen Mast aufstellen.

Anfang der 1990er-Jahre war der Biber in Brandenburg fast ausgerottet. Inzwischen ist die Population auf rund 3.000 Biber angewachsen.

