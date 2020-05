Beziehungstat vermutet: Autofahrer fährt in Fußgängergruppe - Freundin unter den Opfern

Anzeige

Starnberg. Ein Autofahrer ist am Dienstag in Pöcking bei Starnberg in eine Gruppe von Fußgängern gefahren, unter denen auch seine Lebensgefährtin war. Die Frau und drei weitere Menschen wurden leicht bis mittelschwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Die Ermittler gehen von einer Beziehungstat aus: Der Mann sei nach ersten Erkenntnissen absichtlich direkt in die Gruppe gefahren. Er flüchtete nach dem Vorfall am Nachmittag im Auto, verunfallte aber kurz darauf in Starnberg und verletzte sich dabei ebenfalls so, dass er vor Ort medizinisch versorgt werden musste.