Bewegendes TikTok-Video: Teenager zählt 16 “ungeschriebene Regeln” für Schwarze auf

Der Fall des bei einem brutalen Polizeieinsatz getöteten Schwarzen George Floyd hat den Blick der Welt auf den alltäglichen Rassismus gerichtet. In einem millionenfach aufgerufenen TikTok-Video gibt ein 18 Jahre alter Amerikaner jetzt einen Einblick in die Welt eines schwarzen Teenagers in den USA - und zählt die “ungeschriebenen Regeln” auf, an die er sich als junger Schwarzer halten müsse.

Cameron Welch postete das Video wenige Tage nach dem Tod von George Floyd, “um Dinge klar zu stellen und um positiv zu bleiben - denn Veränderung kommt”, wie er dem Portal “Popsugar” sagte.

In dem Video zählt er 16 “ungeschriebenen Regel” für Schwarze auf:

Tue deine Hände nicht in deine Taschen.

Trage keinen Hoodie.

Gehe nicht ohne T-Shirt nach draußen.

Bleibe in Kontakt mit deinen Leute, auch wenn du nur die Straße runter bist.

Sei nicht zu spät noch unterwegs.

Fasse nichts an, das du nicht kaufst.

Verlasse ein Geschäft nie ohne Kassenzettel oder eine Plastiktüte, auch wenn du nur ein Kaugummi gekauft hast.

Lass es nie so aussehen, als ob du eine Auseinandersetzung mit jemand anderem hast.

Verlasse dein Haus nicht ohne deinen Personalausweis.

Fahre nicht im Unterhemd Auto.

Fahre nicht Auto, wenn du einen Durag (Kopftuch afrikanischer Herkunft) trägst.

Gehe nicht nach draußen, wenn du ein Unterhemd oder einen Durag trägst.

Fahre nicht mit zu lauter Musik Auto.

Starre keine weiße Frau an.

Wenn dich zufällig ein Polizist anhält und dir Fragen stellt, widerspreche nicht und verhalte dich kooperativ.

Wenn du jemals von der Polizei angehalten wirst, tue deine Hände auf das Armaturenbrett und frage, ob du deinen Führerschein und deine Fahrzeugzulassung herausholen darfst.

“Ich hoffe, dass Leute, die mein Video anschauen, verstehen, dass alle Leute gleich sein sollten und das es keine Liste mit ungeschriebenen Regeln für einige geben darf”, so Welch. “Jeder sollte gleich behandelt werden.”