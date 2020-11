Bewaffneter Mann vor Wahllokal in North Carolina festgenommen

Anzeige

Charlotte. Weil er am Wahltag mit einer Schusswaffe vor einem Wahllokal im US-Staat North Carolina herumlungerte, ist ein Mann festgenommen worden. Dem 36-Jährigen wird in der Stadt Charlotte Hausfriedensbruch vorgeworfen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Das Tragen einer Waffe ist prinzipiell legal, jedoch hatte ein Wahlbeamter Einschüchterung von Wählern befürchtet und die Polizei gerufen. Der Mann wurde von einem Polizisten und einem Wahlbeamten des Ortes verwiesen.

Der Polizei zufolge kehrte er aber etwa zwei Stunden später zurück. Er wurde in Gewahrsam genommen und angezeigt.