Bewaffneter Mann: Behörden erlassen Flugverbot über Oppenau

Alkoholisierter 36-Jähriger schießt sich selbst in die Hand

Ein Mann hat sich in Fulda aus Versehen selbst mit einer Pistole in die Hand geschossen. Nach einem Beziehungsstreit schoss er zunächst mehrmals in die Luft, entfernte das Magazin und wollte seiner Freundin zeigen, dass die Gefahr vorbei war. Doch er hatte eine Patrone übersehen - die ihn verletzte.