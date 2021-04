Bewaffnete stürmen Gefängnis in Nigeria: 1800 Häftlinge auf freiem Fuß

Anzeige

Warri. Schwer bewaffnete Männer haben im Südosten Nigerias ein Gefängnis angegriffen. Nach Behördenangaben vom Montag gelang mehr als 1800 Häftlingen die Flucht. Die Angreifer hätten in der Nacht in der Stadt Owerri im Staat Imo auch Polizei- und Militärgebäude gestürmt. Sie hätten Maschinengewehre, Panzerfäuste und selbst gebaute Sprengsätze genutzt. Nach den flüchtigen Gefängnisinsassen werde mit Hochdruck gefahndet, sagte ein Sprecher der Gefängnisbehörde, Francis Enobore. 35 Häftlinge seien in Gefängnis geblieben.

Polizeichef vermutet separatistische Bewegung hinter Anschlag

Der Versuch der Angreifer, sich Zugang zur Waffenkammer im Polizeihauptquartier zu verschaffen, sei aber abgewehrt worden, erklärte die Polizei. Einem Anwohner zufolge begann der Angriff gegen 2.00 Uhr morgens und dauerte etwa zwei Stunden.

Zu den Attacken bekannte sich zunächst niemand. Doch machte der Polizeigeneralinspektor Nigerias den paramilitärischen Flügel einer in der Region aktiven Separatistenbewegung verantwortlich, die als das Eastern Security Network bekannt ist. Die Organisation kämpft nach eigenen Angaben für den Schutz der Igbo-Volksgruppe vor bewaffneten ausländischen Eindringlingen.