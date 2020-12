Rund 30 Bewaffnete rauben Bank in Brasilien aus: Polizei ist machtlos

Anzeige

Rio de Janeiro. Dutzende Bewaffnete haben bei einem spektakulären Raub in Brasilien die Stadt Criciúma überfallen und eine Bank leergeräumt. Die Verbrecher übernahmen regelrecht die Kontrolle über Teile der 220.000-Einwohner-Stadt im Süden Brasiliens. Der Polizeibeamte Anselmo Cruz sagte dem Fernsehsender Globo News am Dienstag, in der Nacht seien mindestens 30 Kriminelle mit zehn Autos gekommen und hätten Zufahrtsstraßen abgeriegelt, um die Polizei aufzuhalten. Die überfallene statliche Bank von Brasilien teilte mit, sie mache keine Angaben zur Summe, die gestohlen worden sei.

Auf Videoaufnahmen von Einwohnern, die Globo News ausstrahlte, waren in Schwarz gekleidete Männer auf den Straßen der Stadt im brasilianischen Staat Santa Catarina zu sehen. Bewohner wurden offenbar als Geiseln genommen. Es waren Schüsse zu hören.

„Es hat nie etwas mit diesem Ausmaß, dieser Gewalt gegeben“, sagte Cruz. Die Bewaffneten kamen seinen Angaben zufolge gegen Mitternacht in die Stadt und hielten sie rund zwei Stunden unter ihrer Kontrolle. Getötet wurde offenbar niemand, aber es wurden zwei Verletzte gemeldet.

„Raubüberfall von großen Ausmaßen“

In den Fernsehbildern von Globo war ein Banktresor mit einem quadratförmigen Loch zu sehen. Der Sender zeigte auch die Autos der Kriminellen, als sie flüchteten. Geldscheine lagen in der Stadt auf dem Boden verteilt. Cruz zufolge wurden die Fahrzeuge der Bewaffneten später in einer benachbarten Gemeinde entdeckt.

Der Bürgermeister Clésio Salvaro warnte während des Vorfalls bei Twitter Einheimische vor einem „Raubüberfall von großen Ausmaßen, von sehr gut vorbereiteten Dieben“.

Der Raubüberfall erinnerte an einen im Juli in der Stadt Botucatu im brasilianischen Staat São Paulo. Damals sprengten rund 30 Bewaffnete eine Bank, nahmen Einwohner als Geiseln und lieferten sich ein Feuergefecht mit der Polizei.