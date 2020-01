Bettwanzen in US-Supermarkt ausgesetzt - Polizei ermittelt

Anzeige

Unbekannte haben die Tiere offenbar ausgesetzt. Zunächst entdeckte ein Mitarbeiter ein Medikamenten-Fläschchen voller Bettwanzen in der Tasche eines Jacketts in der Männer-Umkleide.

Ein weiteres Fläschchen mit toten Bettwanzen wurde später im Männerbereich der Filiale gefunden, einige der Tiere sollen auch über den Boden der Männerumkleide gekrabbelt sein, berichtet "CNN". Mitarbeiter hatten daraufhin die Behörden informiert.

Bettwanzen sind Überlebenskünstler

Der betroffene Bereich wurde für Kunden gesperrt und Polizei und Gesundheitsbehörden untersuchen den Vorfall. Der oder die Täter werden noch gesucht. Die Schädlingsbekämpfung wird aktiv sein.

Bettwanzen nisten sich gerne in Betten und anderen warmen Orten wie Kleidungsstücken oder Kissen ein. Sie ernähren sich vom Blut von Menschen und Tieren, nachts beißen sie deshalb zu. Die Bisse sind ungefährlich, jucken allerdings stark. Bettwanzen sind zudem Überlebenskünstler: Nicht einmal durch Waschen in der Waschmaschine kann man die Tiere loswerden, zudem können sie monatelang auch ohne Nahrung auskommen.

Vor rund anderthalb Jahren verurteilte ein Gericht einen Vermieter zu einer Millionen-Entschädigung, nachdem in der Wohnung einer Familie in den USA Bettwanzen monatelang im Teppich lebten. Das Kind der Familie hatte von den Bissen Narben davon getragen.

