Betrunkener Traktorfahrer demoliert Zäune und Straßenlaterne mit Schneepflug

Anzeige

Anzeige

Diedrichshagen. Mit einem Oldtimertraktor aus DDR-Zeiten hat ein betrunkener Traktorfahrer in Diedrichshagen bei Greifswald Schnee geschoben - und ist nun seinen Führerschein los. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag erklärte, war der 56-Jährige am Donnerstag bei dichtem Schneefall mit einem Schneepflug am Schlepper unterwegs. Dabei räumte der Mann mit seinem ZT-300 aber nicht nur die weiße Pracht, sondern auch mindestens zwei Zäune zum Teil mit weg.

Ein Briefkasten, eine Straßenlaterne und ein Verkehrsspiegel wurden ebenfalls von dem Schneepflug gerammt. Anwohner sahen die unsichere Fahrweise und riefen die Polizei. Die Beamten suchten den Mann, der weitergefahren war. Sie fanden ihn in einem Nachbarort in seiner Wohnung. Ein Atemalkoholtest ergab 2,34 Promille. Der 56-Jährige musste den Führerschein abgeben. Wie lange er die Fahrerlaubnis nicht wiederbekommt, hänge vom Ergebnis der Blutalkoholprobe ab, sagte die Sprecherin.

Vorerst werde der Mann aber wohl nicht mehr zum Winterdienst eingesetzt. Der Sachschaden wurde auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der Zugtraktor ZT-300 wurde von 1967 bis 1984 im DDR-Kombinat Landtechnik in Schönebeck (Sachsen-Anhalt) hergestellt, war im Osten Deutschlands weit verbreitet und wiegt fast fünf Tonnen.