Betrunkene Mutter torkelt mit vier Kindern durch Kölner Hauptbahnhof

Köln. In Köln haben Bundespolizisten am Samstag eine offenbar stark alkoholisierte Mutter und ihre vier Kinder in Gewahrsam genommen, wie die Bundespolizeiinspektion Köln mitteilt. Demnach hatten besorgte Reisende die Beamten alarmiert, weil sie die Mutter mit ihren Kindern durch den Bahnhof torkeln sahen. Die Bundespolizisten brachten die Familie zur Dienststelle. Da der Zustand der 28-Jährigen sich verschlechterte, wurde sie anschließend in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie einen Atemalkoholgehalt von circa zwei Promille.

Die Bundespolizei nahm die vier Kinder im Alter von einem, zwei, fünf und sechs Jahren vorerst in Gewahrsam, sie kamen in eine Jugendeinrichtung der Stadt Köln. Das zuständige Jugendamt wurde über den Vorfall informiert.

RND/hsc