Betrugsfall an US-Uni: Weiße Historikerin gibt sich als Schwarze aus

Seit ihrer Jugend nahm die Hochschullehrerin Jessica Krug der George Washington University falsche kulturelle Identitäten an: Erst gab die Historikerin sich als Nordafrikanerin, dann Afroamerikanerin und später als Frau aus der New Yorker Bronx mit karibischen Wurzeln aus. Doch wie sie nun in einem Essay auf der Plattform “Medium” zugibt, wuchs sie eigentlich als “weißes jüdisches Kind in einem Vorort von Kansas City” (Missouri) auf. In ihrem Text heißt es weiter: “Ich bin ein Feigling.”

Ihr Fachgebiet: Afrikastudien

So seien psychische Probleme ein Grund für ihre Täuschungen gewesen. “Psychische Gesundheitsprobleme erklären wahrscheinlich, warum ich als Jugendliche anfangs eine falsche Identität angenommen habe.” Dennoch rechtfertige das ihre Handlungen ihrer Meinung nicht. “Probleme mit der psychischen Gesundheit können und werden nie, weder erklären noch rechtfertigen, weder dulden noch entschuldigen”, schreibt Krug weiter.

Krug lehrte an der George Washington University in Washington, DC. Auf der Website der Privatuni sind ihre Fachgebiete aufgelistet: Afrika, Lateinamerika, Geschichte Afroamerikas, Frühneuzeitliche Welt, Imperialismus und Kolonialismus. So sei sie unter anderem “Historikerin für Politik, Ideen und kulturelle Praktiken in Afrika und der afrikanischen Diaspora”.

“Ich sollte gecancelt werden.”

Ihre Seminare im aktuellen Semester darf Krug allerdings nicht mehr halten, wie die Universität in einem Statement erklärte: “Während die Universität diese Situation überprüft, wird Dr. Krug ihre Lehrveranstaltungen in diesem Semester nicht unterrichten.” Doch Krug erklärte in dem Essay selber, dass sie gecancelt werden möchte. “Ich glaube an Verantwortung.” So sei Cancel Culture – also der öffentliche Boykott ihrer Person, ein notwendiges und rechtschaffenes Mittel. “Ich sollte gecancelt werden.”