Betrug: US-Zahnarzt soll Zähne absichtlich beschädigt haben

Milwaukee. Ein Zahnarzt im US-Staat Wisconsin soll die Zähne seiner Patienten absichtlich beschädigt haben, um dann bei deren Versicherungen Zahnkronen abrechnen zu können. Der 60-Jährige habe seinen Patienten weisgemacht, sie bräuchten eine Krone, hieß es in einer am Dienstag eingereichten Klageschrift. Danach habe er die Zähne so angebohrt, dass Teile davon abgebrochen seien und Bilder und Röntgenaufnahmen des Schadens an die Versicherungen geschickt, damit er die Kronen bei ihnen abrechnen konnte.

Der Dentist aus Grafton hat den Angaben zufolge zwischen Januar 2018 und August 2019 Zahnkronenbehandlungen im Wert von mehr als zwei Millionen Dollar (rund 1,63 Millionen Euro) abgerechnet. Angeklagt ist er wegen Krankenversicherungsbetrugs in acht Fällen und wegen Falschaussage in zwei Fällen. Im Fall eines Schuldspruchs drohen ihm bis zu 20 Jahre Haft und 250 000 Dollar Geldstrafe.