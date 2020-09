Bestsellerautor Wohlleben: Auch wir werden unter Wald-Verlust in USA leiden

Anzeige

Anzeige

Berlin. Angesichts der verheerenden Waldbrände in den USA hat Bestsellerautor und Förster Peter Wohlleben (“Das geheime Leben der Bäume”) vor massiven Eingriffen in Wälder gewarnt. “Der Klimawandel trifft auf ramponierte Wälder”, sagte Wohlleben am Dienstag im Deutschlandfunk. Durch Holzeinschlag und Rodungen in den vergangenen Jahrhunderten seien die Wälder zerstückelt und Biomasse entnommen worden, sodass Wasserkreisläufe nicht mehr richtig funktionierten.

"Es bräuchte alte Wälder mit viel Biomasse, mit viel Totholz, was nämlich Wasser speichert", erklärte der Wald-Experte. Außerdem zeigten jüngste Forschungen, dass Wälder auch für die Wolken- und damit für die Regenverteilung in der Landschaft eine Rolle spielten. Die Wasserkreisläufe auf der Nordhalbkugel der Erde seien alle über Wälder verbunden. "Auch wir werden unter dem Verlust der Wälder im Westen der USA leiden", prognostizierte Wohlleben.

Wohlleben: Kalifornien und Oregon beschäftigten noch Jahrzehnte Waldbrände

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Verheerende Waldbrände im Westen der USA haben in den vergangenen Wochen riesige Flächen Land zerstört. Allein in zehn Bundesstaaten, darunter Kalifornien, Oregon und Washington, verwüsteten 87 große Feuer mehr als 18.600 Quadratkilometer Land, wie die Bundesbehörde National Interagency Fire Center zuletzt mitteilte.

Anzeige

Für die US-Bundesstaaten an der Westküste gebe es laut Wohlleben kaum Möglichkeiten, zügig zu handeln: “Schnell geht leider nicht”, sagte der Bestsellerautor. Kalifornien und Oregon müssten sich darauf einstellen, noch Jahrzehnte mit Waldbränden zu tun zu haben. Im Südosten der USA, wo viele Sumpfwälder zurzeit abgeholzt werden würden, lasse sich eine solche Entwicklung aber noch aufhalten.