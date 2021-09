Bestatter ohne Führerschein fährt Sarg mit Leichenwagen durch Köln

Anzeige

Anzeige

Köln. Einen Bestatter ohne Führerschein hat die Polizei in Köln auf einer Hauptverkehrsstraße am Steuer eines Leichenwagens erwischt. Der 34-Jährige aus Hessen war am Mittwochmittag einer Streife aufgefallen, weil er während der Fahrt telefonierte. Geladen hatte der Mann einen Sarg mit einer verstorbenen Person. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass der Bestatter seit über einem Jahr keinen Führerschein mehr hat. Außerdem bestand für den Leichenwagen kein Versicherungsschutz.

Der Wagen wurde geparkt. Der Sarg sei noch an Ort und Stelle in das Fahrzeug eines anderen Bestatters umgeladen worden, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Gegen den Mann werde jetzt unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Zuvor hatte die „Bild“ berichtet.