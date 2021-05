Bestatter in Russland messen sich im Gräberschaufeln

Anzeige

Nowosibirsk. Bestatter in Russland haben sich bei einem durchaus ungewöhnlichen Wettbewerb im Grab-Ausheben gemessen. Die Aufgabe am Freitag war es: In möglichst schneller Zeit, ein zwei Meter langes, 80 Zentimeter breites und 1,60 Meter tiefes Loch zu graben.

Bei der Meisterschaft in der Nähe eines Krematoriums in der sibirischen Großstadt Nowosibirsk sei es auch um Präzision gegangen, teilten die Organisatoren mit. Nach Angaben der Staatsagentur Tass gewannen Bestatter aus der Stadt Omsk, die nach 38 Minuten fertig waren. Auf den Erstplatzierten warteten umgerechnet 334 Euro.

Der Beruf sei in der Pandemie wichtiger denn je

Auf einem von lokalen Medien verbreiteten Video ist zu sehen, wie mehrere Mannschaften auf einer Wiese mit Spaten und Schaufeln Löcher gruben. Aus dem Publikum habe es „heitere Kommentare“ gegeben, hieß es. Das Anliegen der Organisatoren ist aber durchaus ernst: Sie wollen nach eigenen Angaben den Beruf für Jüngere attraktiv machen und das Ansehen der Bestatter in der Bevölkerung erhöhen.

Das Nachrichtenportal newsru.com bemerkte dazu: Angesichts hoher Sterberaten in der Corona-Pandemie sei der Beruf des Bestatters ohnehin wichtiger denn je. In Kommentaren in sozialen Netzwerken hieß es demnach ironisch: „Wir warten nun auf Wettbewerbe wie die schnellste Autopsie und Einäscherung.“

Bei der Meisterschaft in Sibirien wurde statt eines Zollstocks zum Überprüfen der Vorgaben ein Sarg ins ausgehobene Loch gelegt.