“Besonders schwerer Fall”: Unbekannte stehlen 10er-Packung Klopapier

Halberstadt. In Halberstadt (Sachsen-Anhalt) haben Unbekannte zehn Rollen Klopapier gestohlen. Die Täter seien gewaltsam in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingedrungen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. “Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls im besonders schweren Fall eingeleitet”, heißt es.

In Tagen wie diesen sei dies nicht lustig, kommentierte die Polizei auf Twitter. Laut einer ersten Auflistung sei nur das Toilettenpapier sowie ein Vorhängeschloss der Kellertür abhandengekommen, sagte ein Sprecher.

#Einsatzstories



Polizeirevier #Harz | In Tagen wie diesen nicht lustig ...



Letzte Nacht entwendeten Unbekannte aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in #Halberstadt eine 10er Packung #Toilettenpapier -> Ermittlungsverfahren wg. besonders schweren Diebstahls — Polizei Magdeburg (@Polizei_MD) April 16, 2020

RND/dpa