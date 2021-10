Berufsschule in Halle wegen „Androhung von Gewalt“ evakuiert

Anzeige

Halle. In der Innenstadt von Halle sind am Montagmorgen eine Berufsschule und eine Außenstelle der Schule evakuiert werden. Ursache sei die „Androhung von Gewalt“, sagte die Polizei am Morgen. Konkretere Informationen gab es mit Verweis auf mögliches Täterwissen zunächst nicht.

Eine Polizeisprecherin sagte, dass keine Schüsse gefallen seien. „Es ist nichts passiert.“