Berliner Karneval der Kulturen abgesagt

Berlin. Er ist einer der größten Straßenpartys in Deutschland: Der Berliner Karneval der Kulturen am Pfingstwochenende ist abgesagt - wie bereits im Vorjahr. Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg habe einstimmig entschieden, „dass aufgrund der Corona-Pandemie im Frühjahr und Sommer 2021 im Bezirk keine großen Veranstaltungen oder Feste im öffentlichen Straßenland oder Grünanlagen stattfinden können“, heißt es in einer Mitteilung des Bezirks vom Freitag.

Den Karneval der Kulturen gibt es seit 1996. Traditionell locken die multikulturelle Parade und das Straßenfest Hunderttausende Besucher an.