Berliner Corona-Ampel springt auf Rot – Auslastung der Intensivbetten in kritischem Bereich

Berlin. Nach einem Sieben-Tage-Inzidenzwert von aktuell 200,9 springt in Berlin die Corona-Ampel auf Rot. Die Auslastung der Intensivbetten hat erstmals die kritische Marke von 25 Prozent überschritten (25,3).

Bereits am Samstag hatten vier Berliner Kliniken deutlich gemacht, dass ihre Intensivkapazitäten ausgeschöpft seien. Dabei handelt es sich um das Helios-Klinikum Emil von Behring in Zehlendorf, das evangelische Martin-Luther-Krankenhaus in Schmargendorf, das Humboldt-Krankenhaus in Borsigwalde sowie das Schöneberger Auguste-Viktoria-Klinikum.

Vier Kliniken an der Auslastungsgrenze

Das Humboldt-Krankenhaus und das Auguste-Viktoria-Klinikum gehören beide dem landeseigenen Vivantes-Konzern. Deren Intensivbetten­belegung mit Covid-19-Patienten sei dermaßen hoch, dass es keine Kapazitäten für Verlegungen aus anderen Kliniken mehr gebe, so eine Sprecherin. Auch die weiteren Intensivbereiche ohne Corona-Patienten seien komplett belegt.