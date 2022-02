SUV-Unfall mit vier Toten in Berlin: Nebenklage froh über Urteil

Anzeige

Berlin. Nach der Verurteilung des Verursachers des Unfalls mit vier Toten in der Berliner Innenstadt haben sich die Nebenkläger-Vertreter zufrieden gezeigt. Das Urteil sei sehr gut begründet, sagte Rechtsanwältin Christina Clemm am Donnerstag nach dessen Verkündung. Das Landgericht Berlin habe deutlich gemacht, dass der SUV-Fahrer angesichts seiner Epilepsie-Erkrankung seine Fahrtauglichkeit hätte überprüfen müssen. „Das Gericht hat auch betont, dass die Ärzte nicht ordentlich aufgeklärt haben - aber ordentlich genug“, sagte Clemm. Die Nebenklägerin zeigte sich erfreut darüber, dass die Fahrerlaubnis des Mannes eingezogen wurde.

Das Gericht hat den Unfallverursacher der fahrlässigen Tötung und Gefährdung des Straßenverkehrs schuldig gesprochen und zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Die Fahrerlaubnis des 45-Jährigen wurde eingezogen und eine zweijährige Führerscheinsperre verhängt. Zudem muss der Unternehmer eine Geldbuße von 15 000 Euro zahlen.

Der schwere Wagen des Mannes war am 6. September 2019 in eine Fußgängergruppe in der Berliner Innenstadt gerast. Vier Menschen starben.