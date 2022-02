Rassistischer Angriff in Möbelhaus: Kunde schlägt Mitarbeiterin

Anzeige

Berlin. In einem Möbelhaus in Berlin-Schöneberg ist es am Freitagabend zu einem rassistischen Angriff gekommen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, soll ein 57-Jähriger eine 26-jährige Angestellte ins Gesicht geschlagen und rassistisch beleidigt haben.

Vorangegangen war die Aufforderung an den Tatverdächtigen, anstatt einer medizinischen Gesichtsmaske eine FFP2-Maske zu tragen. Als der Kunde diesen Hinweis ignorierte, habe sich die Mitarbeiterin ihm in den Weg gestellt. Daraufhin soll der Mann versucht haben, die junge Frau zu fotografieren, was diese wiederum durch Ausstrecken ihres Armes vor die Kameralinse zu verhindern suchte.

Der Tatverdächtige wurde durch alarmierte Polizisten vorübergehend festgenommen. Der Staatsschutz ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung und Beleidigung.