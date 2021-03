Radfahrer attackiert Rettungskräfte in Berlin: Musste Seniorin deshalb sterben?

Lockern oder Lockdown? Der Mittwoch rückt näher

Es ist schon wieder so weit: Am Mittwoch tagen Bund und Länder über die Corona-Maßnahmen, und die Debatte ist bereits in vollem Gang. Lockern oder Lockdown? Politik und Wirtschaft scheinen uneins zu sein. Und auch die Stimmung in Deutschland ist gespalten, was die Beratungen nicht leichter machen dürfte.