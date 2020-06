Berlin-Neukölln: Sogar 13 Wohnhäuser und 369 Haushalte unter Quarantäne

Anzeige

Anzeige

Berlin. In Berlin-Neukölln steigt die Zahl der mit Corona infizierten Menschen. Inzwischen wurden bereits 57 Bewohner positiv getestet. 13 Wohnhäuser an sieben Standorten und 369 Haushalte stehen unter Quarantäne, sagte Bezirksbürgermeister Martin Hikel am Dienstag. Zum Ursprung des Ausbruchs lasse sich nichts eindeutiges sagen, vermutlich stehe er aber im Zusammenhang mit einer christlichen Gemeinde. Fälle gebe es auch an insgesamt acht Schulen und einer Kita.

Der Wohnblock mit vermutlich mehreren Hundert Bewohnern war am Samstag wegen mehr als 50 bestätigten Corona-Fällen unter Quarantäne gestellt worden. Die genaue Bewohnerzahl sei unbekannt, hatte Gesundheitsstadtrat Falko Liecke (CDU) am Montag gesagt.

In dem betroffenen Wohnblock leben laut dem Stadtrat Bewohner zumeist in größeren Familien.