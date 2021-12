Großbrand in Berliner Supermarkt: Über 1000 Quadratmeter in Flammen

Anzeige

Berlin. Ein Supermarkt in Berlin im Stadtteil Lichtenberg ist in der Nacht zu Montag in Brand geraten. Dabei wurde nach Angaben der Polizei eine Fläche von rund 1200 Quadratmetern von den Flammen erfasst. Verletzt wurde niemand. Insgesamt versuchten 90 Feuerwehrleute den Brand zu löschen. „Die Lage ist übersichtlich“, sagte ein Feuerwehrmann vom Einsatzort. Trotzdem sei das Gebäude noch kurz vor 04.00 Uhr in Vollbrand gewesen. Wegen der Löscharbeiten musste die Siegfriedstraße komplett gesperrt werden.

Flammen zerstören Supermarkt in Berlin

Wenige Stunden später meldete die Berliner Feuerwehr bei Twitter, dass der Brand erfolgreich gelöscht werden konnte. Das Dach des Supermarkts sei jedoch im Zuge der Löscharbeiten eingestürzt und das Gebäude vollständig zerstört.

Zur Brandursache machte die Berliner Feuerwehr bislang keine Angaben. Die Kontrollarbeiten würden jedoch noch andauern, teilte die Feuerwehr bei Twitter mit.