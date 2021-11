Leichenteile in Berlin gefunden - Mordkommission ermittelt

Anzeige

Berlin. Nach dem Fund von Leichenteilen am Donnerstag in Berlin-Hellersdorf hat eine Mordkommission die Ermittlungen aufgenommen. „Die Hintergründe sind noch völlig unklar, wir müssen gucken, was dahinter steckt“, sagte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft am Donnerstagabend. Es sei auch noch nicht sicher, ob es einen Zusammenhang mit einem Gewaltverbrechen gebe.

Die Berliner Polizei bestätigte, dass die Mordkommission ermittele. Es sei davon auszugehen, dass die Leichenteile nicht mit einem aktuellen Tötungsdelikt zusammenhängen. Weitere Informationen seien für Freitag zu erwarten.

Gerichtsmedizin untersucht Knochen

Wie die „Berliner Zeitung“ berichtete, haben Mitarbeiter des Grünflächenamtes die menschlichen Überreste bei Gartenarbeiten entdeckt und daraufhin die Polizei alarmiert. Die menschlichen Überreste, darunter Knochen, seien in die Gerichtsmedizin gebracht worden, wo sie untersucht werden sollten.