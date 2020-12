Berlin: Kind stürzt auf Gleis und wird von Tram überrollt

Anzeige

Berlin. Am Montagmorgen ist ein Kind an einer Haltestelle in Berlin-Friedrichshain von einer einfahrenden Tram überrollt und offenbar nur leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll das Kind auf die Gleise gestürzt sein. Vermutlich habe es das Gleichgewicht verloren, hieß es von einem Polizeisprecher. Die genaue Unfallursache war am Morgen aber noch unklar. Das Kind werde in einem Krankenhaus untersucht und behandelt.

Die Landsberger Allee war auf Grund des Unfalls zwischen Platz der Vereinten Nationen und Petersburger Straße/Danziger Straße in beiden Richtungen zwischenzeitlich gesperrt, teilte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mit.