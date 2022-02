Geldtransporter in Berlin überfallen – Täter auf der Flucht

Anzeige

Nach dem Überfall auf einen Geldtransporter am Montag in Berlin fahndet die Polizei nach mehreren Tatverdächtigen. Wie die Polizei Berlin am Nachmittag via Twitter bekannt gab, soll es am frühen Nachmittag zu dem Überfall in Neukölln gekommen sein.

Die Täter sind mit der Beute flüchtig, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Nach seinen Angaben haben mindestens zwei Männer gegen 14 Uhr den Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma abgepasst, als dieser vor einem Supermarkt im Stadtteil Britz einen Geldkoffer im Transporter verstauen wollte. Der 31-Jährige sei mit einer Waffe bedroht worden, schilderte der Sprecher. Dann sei ihm Reizgas ins Gesicht gesprüht worden. Die Täter hätten den Geldkoffer geschnappt und seien auf Motorrollern geflüchtet.

Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um mindestens zwei Täter. Ermittler haben vor Ort die Spurensicherung aufgenommen. Der Fahrer des Geldtransporters war nach Polizeiangaben alleine im Einsatz. Er habe eine Augenreizung davongetragen.