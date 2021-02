Berlin: Geldtransporter am Kurfürstendamm überfallen

Anzeige

Großeinsatz der Polizei in Berlin: Am Freitagmorgen ist es am Kurfürstendamm zu einem Überfall auf einen Geldtransporter gekommen. Dabei sollen zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes verletzt worden sein.

Wie die Polizei bei Twitter mitteilt, sind mehrere Täter flüchtig.