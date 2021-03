In Berliner Chemielabor: Feuer in Bereich mit radioaktiven Stoffen

Anzeige

Berlin. Ein Brand in einem Chemielabor in Charlottenburg-Nord hat einen Großeinsatz der Berliner Feuerwehr ausgelöst. Rund 80 Einsatzkräfte rückten am Dienstagabend zu einem Labor eines Industrieparks in der Max-Dohrn-Straße aus, in dem es in einem Bereich mit unter anderem biologischen und radioaktiven Stoffen brannte, sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittwochmorgen. Vorsorglich kam die Feuerwehr daher mit Spezialfahrzeugen zur Gefahrstoffabwehr und Dekontamination.

Nach Erkundung der Gefahren konnte der Brand im sechsten Obergeschoss des siebengeschossigen Laborgebäudes schnell gelöscht werde, hieß es weiter. Wie sich herausstellte, brannte es in einem mindergefährlichen Labor auf einer Fläche von rund einem Quadratmeter. Es kam zu keinem Austritt gefährlicher Stoffe. Personen waren nicht in Gefahr. Gegen 22 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Die Brandursache war zunächst unklar.